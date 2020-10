'Imprese Vincenti' a Bologna con 12 pmi eccellenti

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Fa tappa a Bologna, con le pmi di Emilia Romagna e Marche, il digital tour di "Imprese Vincenti 2020", il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, capaci di esprimere esempi di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy, motore di filiere e distretti produttivi. Individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono 'campioni' del proprio territorio, con particolare attenzione a innovazione, sostenibilità, impatto sociale e investimenti nel capitale umano, le 12 'Imprese Vincenti', come per ogni tappa, si sono presentate raccontando la propria esperienza e il percorso di crescita ad un pubblico ancora più ampio e digitale, in risposta al contesto straordinario determinato dall'emergenza Covid. "Nei primi sei mesi dell'anno come direzione regionale abbiamo erogato complessivamente finanziamenti a medio e lungo termine pari a 1,7 miliardi di euro, di cui 1,25 miliardi alle aziende dell'Emilia-Romagna e 470 milioni alle imprese marchigiane", afferma Cristina Balbo, direttore regionale Emilia Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo. Le imprese protagoniste delle due regioni sono: Motor Power Company, M.T., Pulsar e Civitanavi Systems per la categoria Meccanica; Camac, Gamma, Diesse e Malerba per la categoria Moda&Design; Loccioni, Focchi, Lpm.Group e Gruppo Spaggiari Parma per la categoria Altra Industria e Servizi. (ANSA).