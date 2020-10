In stazione Ancona Polfer ritrova minore scappata di casa

Una ragazza minorenne scappata da casa è stata rintracciata dagli agenti Polfer alla Stazione di Ancona e affidata a una comunità. E' una delle attività compiute dai poliziotti del compartimento nell'ultima settimana.

Gli agenti hanno denunciato un 25enne che girava per la stazione con in tasca un grosso coltello da caccia, custodito in una fodera, con lama da 16 centimetri. Sempre ad Ancona la Polfer ha segnalato a piede libero un 45enne italiano per violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna. (ANSA).