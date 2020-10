Covid: Regione Marche,1,3 mln euro ad attività per ripartire

La Giunta regionale Marche "intende favorire la ripresa economica post Covid-19 puntando sugli investimenti innovativi, finanziati con un bando in uscita, dedicato alle attività produttive. A disposizione di piccole, medie e grandi imprese ci sono 1,3 milioni di euro".

"Dobbiamo già ragionare sulla ripartenza e trovarci pronti a far ricrescere il nostro tessuto produttivo", dichiara il vicepresidente Mirco Carloni, assessore alle Attività produttive. "Si avvicina una nuova fase difficile per le Marche e per il Paese. - aggiunge - Oltre a garantire il ristoro alle attività danneggiate, la difesa della liquidità delle piccole imprese e i redditi dei lavoratori, dobbiamo agire subito per creare le basi per una nuova fase di crescita" "Il bando vuole dare un segnale di fiducia al tessuto produttivo più dinamico, - afferma - in grado di trainare l'economia regionale. Parte con una dotazione di 1,3 milioni di euro di risorse regionali ma c'è la volontà di integrare queste risorse e dare seguito a questo intervento nei prossimi mesi". (ANSA).