Turismo: foliage a Canfaito,giro vite contro sosta selvaggia

Giro di vite, attraverso presidi di volontari e forze dell'ordine, contro la sosta selvaggia tra Elcito e Canfaito, nel territorio della Riserva naturale regionale gestita dall'Unione Montana Potenza Esino e Musone, nei fine settimana di ottobre e novembre, scelti da decine e decine di turisti per ammirare il foliage autunnale, cioè il cambiamento di colore delle foglie. In una riunione in Comune, con il sindaco di San Severino Rosa Piermattei, l'assessore alla sicurezza, forze dell'ordine e volontari di Protezione civile e Anc, sono state pianificate attività fino al 15 novembre, per scongiurare episodi registrati nelle ultime settimane, pericolosi per l'ambiente e la pubblica incolumità. Controlli nei week-end per il rispetto dei divieti di sosta lungo la strada tra Abbazia di Valfucina ed Elcito e tra il monumento ai Caduti e la faggeta di Canfaito. Nell'abitato di Elcito, nel weekend, potranno parcheggiare solo i residenti. Per i trasgressori sanzioni, rimozione forzata delle auto se non dovessero permettere il transito dei mezzi soccorso. (ANSA).