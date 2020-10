Covid: Pesaro, 1 mln euro a famiglie, attività e under 14

Famiglie pesaresi in difficoltà economica, bambini fino a 14 anni, attività più colpite dall'emergenza Covid-19. Verrà ripartito così, fa sapere il Comune, il milione di euro in arrivo alla città di Pesaro, fondi stanziati dal Governo ai territori più feriti dall'emergenza sanitaria. "Il Comune ha un bilancio in ordine, - ha detto il sindaco Matteo Ricci - per questo abbiamo scelto di distribuire l'intera cifra ai pesaresi". Un "piccolo" riconoscimento "per il dramma che abbiamo affrontato in questi mesi. Pesaro è stata tra le realtà più colpite dalla prima ondata di emergenza Covid-19, abbiamo avuto tantissimi morti, positivi, persone in isolamento.

Oggi per fortuna le cose vanno un po' meglio, con numeri molto bassi rispetto a quelli del passato, ma dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia". "Stiamo ragionando - dice ancora Ricci - come applicare al meglio l'ultimo Dpcm, giovedì avremo anche un comitato di sicurezza con il Prefetto per capire come gestire ciò che è previsto nel nuovo documento". (ANSA).