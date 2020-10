Covid: studenti, gestione da remoto produzione mascherine

Progettare un macchinario capace di produrre mascherine chirurgiche ed essere gestito a distanza.

E' la sfida intrapresa a Fano durante il lockdown dagli studenti del corso "Robotica ed innovazione digitale" di Its, percorso biennale di alta specializzazione post diploma all'interno della più ampia rete marchigiana di "Tecnologia e Made in Italy".

Nove studenti su dieci, grazie alle competenze acquisite a lezione e sperimentate direttamente in azienda, trovano lavoro addirittura prima di conseguire il diploma o entro un anno dalla specializzazione. La realtà, al decimo anno di attività nelle Marche, è forte di 2,8 milioni di finanziamenti stanziati dalla Regione Marche alla luce del positivo trend occupazionale.

"Durante l'emergenza coronavirus, - spiega il prof. Vincenzo Paoletti, docente del corso in Robotica ed innovazione digitale - abbiamo riscontrato che fra le competenze più richieste dalle aziende spicca quella di saper gestire da remoto macchinari ed utensili da lavoro, garantendo assistenza anche a distanza".

(ANSA).