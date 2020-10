Covid: Marche, 121 positivi su 1.221 nuove diagnosi

(ANSA) - ANCONA, 17 OTT - Nelle ultime 24ore si sono mantenuti ancora sopra i cento i positivi al coronavirus nelle Marche: sono 121 tra le 1.221 nuove diagnosi effettuate. La più colpita è la provincia di Ancona con 35 nuovi casi; seguono Pesaro Urbino (25), Ascoli Piceno (21), Macerata (19) e Fermo (16); cinque casi provengono invece da fuori regione. Il servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nell'ultima giornata sono stati testati in tutto 2.194 tamponi: 1.221 nel percorso nuove diagnosi e 973 nel percorso guariti.

In nuovi contagi comprendono soggetti sintomatici (19), contatti in setting domestico (42), contatti stretti di casi positivi (24), tre rientri dall'estero (Francia, Albania e Dubai), casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario (2), contatti in setting lavorativo (2), in ambiente di vita/divertimento (12), in setting assistenziale (3), in setting scolastico/formativo (6). Per otto casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. (ANSA).