'Due', concerto per un solo spettatore

Un microconcerto live del cantautore Alberto Nemo, vincitore di Musicultura 2028, per un solo spettatore per volta. E' il progetto 'Due', una performance di musica e arte, in collaborazione con Mauro Mazziero, curata dallo storico dell'arte e divulgatore Claudio Strinati che verrà presentata in anteprima nazionale al Mugellini Festival il prossimo 17 e 18 ottobre 2020 all'Auditorium Scarfiotti di Potenza Picena (Macerata).

Mazziero, direttore artistico delle arti visive del Mugellini Festival, è autore delle copertine dei dischi di Nemo che saranno in mostra durante la rassegna. Il progetto è nato sull'onda della pandemia da Covid 19 e sulle regole di distanziamento sociale, un periodo difficile che però, secondo Nemo, hanno dato "una grande spinta per un ritorno al valore irrinunciabile dell'individuo", anche come fruitore dell'opera d'arte. Lo spettatore sarà distanziato e sicuro al centro dello spazio insieme all'artista. "E' necessario che l'artista incontri il suo pubblico - spiega il musicista - e allo stesso tempo è importante che nessuno sia un pericolo per l'altro, né che ci sia uno spazio troppo vasto. L'arte ricomincia da 'Due', da un incontro vero che potrà rifondare la nostra cultura". Per Strinati la collaborazione tra Nemo e Mazziero "è un'esperienza singolare nel panorama artistico del nostro Paese", con echi di Demetrio Stratos, paragonabili alla trilogia di Godfrey Reggio sulla nazione Navajo con musiche di Philip Glass, iniziata con Koyaanisqatsi nel 1982. (ANSA).