Covid: Marche, stop aumento ricoverati, da 72 a 70 in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 15 OTT - Si è interrotta nelle ultime 24ore la progressione del numero di ricoveri nelle Marche per Covid-19 che in una settimana aveva visto aumentare i degenti da 40 a 72: nell'ultima giornata due pazienti in meno (da 72 a 70) negli ospedali; i degenti delle terapie intensive però salgono da otto a nove. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche. I nove pazienti sottoposti a cure intensive si trovano ad Ancona (3), San Benedetto del Tronto (3) e Marche Nord (da 2 a 3). Gli altri ricoverati sono assistiti ad Ancona (24; 23 in Malattie Infettive e 1 nello stesso reparto del Materno-infantile Salesi), Marche Nord (8 in Malattie Infettive, 1 in Ostetricia Ginecologia) e Fermo (29). In crescita invece gli ospiti di strutture territoriali (da 17 a 26, tutti presso la Rsa di Campofilone nel Fermano).

In sensibile aumento i positivi in isolamento domiciliare (da 1.537 a 1.594; +57) e gli isolati in casa per contatto con contagiati (da 5.301 a 5.711 di cui 618 con sintomi, 108 sono operatori sanitari). I guariti salgono da 6.349 a 6.362. (ANSA).