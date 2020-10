Droga: oltre 700 gr marijuana in casa, denunciato da Ps

In un appartamento in centro ad Ancona la polizia ha trovato due piante di marijuana alte circa un metro, cinque barattoli in vetro contenenti stupefacente dello stesso tipo pronto allo spaccio e un bilancino di precisione. In tutto sequestrati 744 gr di marijuana.

L'operazione è stata eseguita dagli della Squadra Mobile, guidati da vice questore Carlo Pinto, nelle prime ore di stamattina. I poliziotti hanno fatto irruzione in una abitazione occupata da un operaio 37enne italiano che è stato denunciato per coltivazione a fini di spaccio e detenzione a fini di spaccio.

L'uomo era controllato dagli investigatori in quanto, soprattutto nel periodo di ripresa dal lockdown, era stato notato frequentare noti assuntori della città. Dopo una serie di servizi di pedinamento e appostamento, gli agenti dell'antidroga sono entrati in azione, perquisendo l'appartamento. (ANSA).