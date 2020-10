Scuola, classe in quarantena all'Iis Galilei di Jesi

(ANSA) - JESI, 05 OTT - Caso di Covid-19 in una classe del Liceo economico sociale dell'Istituto di istruzione superiore Galileo Galilei di Jesi, nel plesso di viale del Lavoro. E' la stessa scuola a comunicarlo, dalla home page del suo sito web.

"In seguito ad un riscontro di caso positivo al Covid-19 in una classe da parte del Dipartimento di Prevenzione - si legge - l'Asur di Jesi ha stabilito la quarantena della stessa e degli insegnanti direttamente coinvolti. L'istituto sta provvedendo ad applicare con rigore il Protocollo di riferimento e pertanto le lezioni si svolgeranno regolarmente già da lunedì 5 ottobre", fa sapere la scuola. Ragazzi e insegnanti entrati in contatto con la persona positiva sono in attesa di tampone. Da oggi, per la classe e per gli insegnati in quarantena, partono da oggi le lezioni con la didattica a distanza. Dad a distanza anche per altre classi a causa dell'indisponibilità dei docenti in quarantena. Per Jesi si tratta del secondo caso di contagio in una scuola, dopo quello di uno studente del Liceo Classico Vittorio Emanuele II. (ANSA).