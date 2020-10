Droga: coltivazione marijuana, denunciati genitori e figlio

(ANSA) - CUPRAMONTANA (ANCONA), 01 OTT - Una famiglia coltivava marijuana in giardino a Cupramontana: denunciati a piede libero dalla polizia padre, madre e figlio per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata compiuta dagli agenti dei Commissariati di Osimo e Fabriano che hanno eseguito la perquisizione domiciliare. Dopo una segnalazione della Polizia di Osimo è scattato il blitz nell'abitazione: rinvenute sei piante di marijuana di grandi dimensioni con elevato tasso di principio attivo. Erano curate in un giardino nelle immediate pertinenze della casa. Oltre alle piante, i poliziotti hanno trovato circa 200 grammi di marijuana nascosta in un cassetto nella stanza dei genitori. Infine, trovati anche un bilancino di precisione e diversi semi per le successive "seminature". Se immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato alcune migliaia di euro. (ANSA).