Coronavirus: Ascoli,mascherina obbligatoria anche all'aperto

Mascherina obbligatorio anche negli spazi all'aperto del territorio del Comune di Ascoli Piceno da domani, 2 ottobre, e fino alla fine del mese. Lo ha deciso l'amministrazione comunale che poco fa ha messo un'ordinanza a firma del sindaco Marco Fioravanti. Il provvedimento si è reso necessario a causa dei numerosi casi di positività al covid registrati, anche se per la maggior parte asintomatici. Il provvedimento, salvo proroga oltre il 31 ottobre, impone l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico ove non sia possibile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, fatta eccezione per i minori al di sotto i 6 anni. Il mancato rispetto prevede una sanzione di 100 euro.

"Questo provvedimento, per il momento limitato al mese di ottobre, - commenta Fioravanti - si è reso necessario perché dobbiamo convivere con il Coronavirus ma nel contempo non dobbiamo morire di fame". "Bisogna portare avanti le attività, - aggiunge - gli eventi e le iniziative mantenendo le distanze interpersonali. Questo il messaggio dell'amministrazione comunale alla città e ai cittadini. Dobbiamo usare queste precauzioni e mantenere un atteggiamento responsabile se vogliamo continuare a fare vita sociale in un momento difficile per tutti. La città - conclude - deve andare avanti ma con le dovute precauzioni".(ANSA).