Maltempo: vento ribalta container operai cantiere Zilioli

ASCOLI PICENO, 25 SET - Violente raffiche di vento hanno ribaltato uno dei container in cui dormivano due operai che sono di stanza nel cantiere del nuovo rifugio Zilioli.

Immediata la richiesta di soccorso giunta alle squadre della stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino, che in poco tempo, nonostante le condizioni meteo proibitive (temperature basse e vento forte), hanno raggiunto i malcapitati. Una prima squadra ha provveduto a riportare i due operai a valle, mentre una seconda si è occupata delle operazioni di messa in sicurezza del container con l'ausilio di funi supplementari. Entrambi gli operai sono in buone condizioni fisiche, anche se molto provati.

