Fase 3, 26 persone senza mascherina sanzionate a Macerata

(ANSA) - MACERATA, 25 SET - Ventisei persone sanzionate a Macerata per non aver indossato la mascherina e trovate in assembramento. Lo rende noto il Comune al termine dell'attività di controllo sul territorio da parte della polizia locale di Macerata, insieme ai carabinieri. I controlli, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid e del codice della strada, sono scattati nella serata di ieri e sono proseguiti fino alle 3 della notte ed hanno interessato in particolare le zone della movida e le principali arterie del capoluogo di provincia. Un dispiegamento di forze che ha chiamato in causa una decina di militari e agenti che hanno proceduto anche agli alcoltest. Due multe sono state elevate per eccesso di velocità lungo la circonvallazione della città. In totale sono state identificate 200 persone. I controlli sono stati organizzati anche a seguito dell'input arrivato da parte del prefetto Flavio Ferdani, intenzionato a intensificare i controlli a tutela del territorio. (ANSA).