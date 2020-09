Scuola, Felisetti, anno particolare ma saprete affrontarlo

(ANSA) - ANCONA, 24 SET - "Stiamo attraversando un anno particolare, ma siete in grado di affrontarlo con coraggio".

Così il direttore generale dell'Ufficio scolastico delle Marche Marco Ugo Felisetti, inaugurando alle scuole 'Donatello' di Ancona l'anno scolastico 2020-2021. "Saluto attraverso voi - ha continuato rivolgendosi agli studenti della secondaria di primo grado - tutti gli alunni della regione, e vi esorto ad impegnarvi perché la scuola non è solo il luogo in cui si apprendono nozioni scientifiche e culturali, ma anche quello in cui s'impara ad inserirsi in modo utile in una comunità, che in futuro dovrà crescere grazie a voi. Un impegno che riguarda anche la conoscenza di voi stessi e delle vostre vocazioni, sulle quali ognuno di voi è chiamato a portare la propria pietra per la costruzione del cantiere delle Marche". Poi l'Inno di Mameli in chiave blues eseguito dai docenti del Corso d'indirizzo musicale dell'istituto e un concerto che ha spaziato da brani di Gershwin ai Beatles e Pat Metheny, con maggi a Ennio Morricone e a Beethoven (ANSA).