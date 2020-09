Regionali, zone sisma hanno votato Acquaroli

(ANSA) - ANCONA, 22 SET - Le popolazioni terremotate a ridosso dell'Appennino marchigiano hanno scelto Francesco Acquaroli, premiando il candidato presidente del centrodestra con percentuali di consensi che hanno superato anche il 73% come nel caso di Ussita. Un plebiscito per Acquaroli anche a Camerino, dove ha ottenuto il 62,74% dei voti, a Visso (65,52%), a Castelsantangelo sul Nera (65,93%) e Muccia dove ha ottenuto il 62,41% dei consensi. Non disponibile invece il dato di Pieve Torina. Maurizio Mangialardi, candidato alla presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra, il dato migliore l'ha ottenuto a Camerino sfiorando il 31%. A Ussita ha avuto soltanto il 14,89% dei consensi. (ANSA).