Coronavirus: Marche, 37 positivi di cui 13 a Pesaro Urbino

Nell'ultima giornata 37 persone - ieri erano state 38 - sono risultate positive al coronavirus nelle Marche: 11 erano rientrate dall'estero (Albania, Romania, Russia e Cile), tre casi riguardano contatti stretti con positivi, tre sono sintomatici, 12 relativi a contatti domestici e otto in fase di verifica. Lo comunica il Gores. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.695 tamponi: 982 nel percorso nuove diagnosi e 713 nel percorso guariti. Tredici dei positivi sono stati registrati in provincia di Pesaro Urbino, 11 in provincia di Ancona, sei in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Macerata, tre in provincia di Fermo e uno fuori regione.

