Rogo porto Ancona: 'guarda, prende fuoco tutto'

(ANSA) - ANCONA, 16 SET - "Eravamo già andati a letto quando ci ha svegliato la puzza di bruciato, sembrava plastica. Mio marito si è affacciato dalla finestra e ha visto che al porto stava bruciando qualcosa. Mi ha detto 'guarda prende fuoco tutto'". A raccontarlo all'ANSA è una residente di via Cialdini, la strada che si affaccia sul porto all'altezza della zona dove la scorsa notte è scoppiato un incendio. Roberta Ambrosi, che abita al secondo piano di una palazzina vista porto, il rogo lo ha avuto proprio davanti, in linea d'aria. Il fumo è entrato in casa. "Non credevo fosse così esteso - dice - pensavo si trattasse di una azienda piccola. Invece... forse abbiamo un po' sottovalutato il pericolo. Ma svegliandoci di soprassalto non ci siamo resi conto. Dopo siamo tornati a dormire e ci siamo risvegliati per preparare i bambini per la scuola. Ma poi abbiamo saputo che le scuole non sarebbero state aperte". Uscita con il cane, ha visto il fumo nero che ancora si alzava dal porto, ma spinto dal vento in un'altra direzione rispetto alla sua palazzina. (ANSA).