Tagliano a raso bosco alto fusto, denunciati in tre

(ANSA) - COMUNANZA, 15 SET - I carabinieri forestali di Comunanza (Ascoli Piceno) hanno denunciato il titolare di una ditta boschiva e altre due persone per aver eseguito il taglio abusivo ed irregolare di un bosco di alto fusto misto di latifoglie e conifere per una superficie di circa 6.000 metri quadrati, provocando una alterazione paesaggistico-ambientale dello stato dei luoghi, deturpando l'ecosistema bosco e alterandone gli equilibri. I reati contestati sono previsti e puniti dall'art 181 del decreto legislativo 42/2004 in materia di tutela Paesaggistica e dall'art. 734 del Codice Penale. I trasgressori rischiano fino a due anni di arresto per aver tagliato a raso un bosco di alto fusto, in violazione a tutte le normative di settore. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5.000 euro. (ANSA).