Coronavirus: Marche, 11 contagi in 24ore, 4 rientri Albania

Sono 11 nelle Marche, nel percorso nuove diagnosi, i positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24ore: quattro sono legati a rientri dall'estero (Albania), tre casi riguardano un focolaio domestico legato a un soggetto di rientro dalla Croazia, un contagio rilevato dallo screening realizzato nel percorso sanitario e tre casi in fase di verifica. Lo fa sapere il Gores. Nell'ultima giornata sono stati analizzati 553 tamponi: 220 nel percorso nuove diagnosi e 333 nel percorso guariti. Quanto alla collocazione geografica dei contagiati, sette sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Macerata e uno in provincia di Ancona. (ANSA).