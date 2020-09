In fiamme tir carico vestiti in A14, due corsie chiuse

Un autoarticolato carico di vestiti è in fiamme lungo la corsia nord dell'autostrada, subito dopo il casello di Fano. Il conducente è illeso, ed è stato rapido a staccare la motrice del camion salvandola dalle fiamme.

Il resto del camion è andato distrutto. La corsia è stata prima chiusa al traffico con auto deviate sulla statale a Fano e in seguito sono state riaperte due corsie su quattro. Questo per consentire alle squadre di vigili del fuoco di Pesaro e Fano di spegnere le fiamme, che hanno avvolto in brevissimo tempo l'intero carico. Sul posto anche la polizia autostradale che garantisce la sicurezza dei vigili del fuoco impegnati nell'opera di spegnimento e la rimozione della carcassa del rimorchio andato distrutto. Ancora da accertare le cause dell'incendio ma comunque di natura accidentale. I danni sono ingenti. (ANSA).