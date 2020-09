Grottammare in gara per 'Borgo dei Borghi' su 'Kilimangiaro'

(ANSA) - GROTTAMMARE, 12 SET - Grottammare sarà testimonial delle Marche a "Il Borgo dei Borghi", sfida televisiva tra le più belle località italiane. L'ottava edizione andrà in onda da novembre, per 20 appuntamenti settimanali, all'interno del programma di Rai Tre "Kilimangiaro"condotto da Camila Raznovich.

Una troupe sarà a Grottammare nei primi giorni di ottobre. Nella passata edizione, la puntata finale della sfida tra i Borghi è stata trasmessa in prima serata, ottenendo l'8,3% di share, con due milioni di spettatori e grande eco sui media. Il "Borgo dei Borghi" è una gara che che valorizza i territori, selezionati in sinergia con il Club dei Borghi Più Belli d'Italia, di cui Grottammare fa parte dal 2007. Per vincere è necessaria la collaborazione del pubblico da casa, che deve votare sul web. La proclamazione del Borgo dei Borghi 2020 avverrà in prima serata su Rai Tre domenica 4 aprile 2021. Per ogni Borgo partecipante sono previsti due giorni di riprese; una troupe a terra curerà le interviste e una dotata di droni realizzerà le famose riprese aeree del programma. (ANSA).