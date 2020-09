Regionali,le richieste di Legambiente a candidati presidente

(ANSA) - ANCONA, 05 SET - Cambiamenti climatici, ciclo dei rifiuti, ricostruzione post-sisma. Sono i temi su cui Legambiente ha incalzato in un incontro ad Ancona, condotto dalla presidente regionale Francesca Pulcini e da quello nazionale Stefano Ciafani, i candidati alle regionali delle Marche, che hanno ribadito il loro impegno. Per Maurizio Mangialardi (centrosinistra), consumo zero di territorio, riqualificazione del tessuto urbano, energie alternative, economia circolare, no agli inceneritori. Un impegno su cui ha polemizzato Gian Mario Mercorelli, M5s. Francesco Acquaroli, centrodestra, ha annunciato una nuova legge urbanistica. Roberto Mancini, Dipende da Noi, ha promesso un coordinamento in chiave ambientale tra i comparti economici. Fabio Pasquinelli, Lista Comunista!, si è impegnato a sostenere un'agricoltura di qualità libera dal ricatto della grande distribuzione. Per Sabrina Banzato, di Vox Italia Marche, è prioritaria la lotta alla corruzione. Per Anna Rita Iannetti, Movimento 3V, è fermare l'inquinamento (ANSA).