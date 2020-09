Al via a Pesaro Hangartfest. Il sindaco, uno sforzo enorme

"Continuiamo a rinascere con cultura e bellezza". Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci commenta l'avvio, con "Short Works" della pesarese Ilaria Barzetti, in programma il 1 settembre alla Maddalena (ore 21), del festival di danza contemporanea "Hangartfest". In serata anche l'anteprima di 'Con-figura-azioni', piattaforma coreografica con performer provenienti da Italia, Austria e Colombia. Fino al 4 ottobre la manifestazione (oltre cento artisti da 12 nazioni) ospiterà 19 eventi (16 spettacoli con nove debutti nazionali, cinque prime assolute e due co-produzioni, una piattaforma coreografica, due residenze artistiche).

"Hangartfest porta in città artisti nazionali e internazionali. - ricorda Ricci - E' una manifestazione di grande qualità e ricerca. Essere riusciti a confermarla nel contesto che stiamo vivendo, garantendo tutte le misure di sicurezza, è un mezzo miracolo. E denota la caparbietà e la capacità degli organizzatori. Per tutti i festival culturali che abbiamo deciso di mantenere, c'è stato davvero uno sforzo enorme". (ANSA).