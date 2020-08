Coronavirus: Marche, due positivi su 340 nuove diagnosi

Due positivi al coronavirus nelle Marche - uno in provincia di Pesaro Urbino, altro in quella di Ancona - in base ai test compiuti nelle ultime 24ore.

Il Gores ha comunicato che nell'ultima giornata sono stati analizzati complessivamente 719 tamponi: 340 nel percorso nuove diagnosi e 379 nel percorso guariti. I nuovi casi comprendono soggetti con una sintomatologia 'paucisintomatica'. (ANSA).