Macroregione, Legnini 'serve strategia con sguardo all'Europa'

(ANSA) - TERMOLI, 29 AGO - "Bisogna coltivare questa strategia macroregionale sia porgendo lo sguardo verso un auspicabile riassetto dei livelli istituzionali del nostro Paese di fronte alla sfida europea e globale sia considerando la strategia europea che coinvolge 8 Paesi affacciati sull'Adriatico nella quale sia il Molise sia l'Abruzzo possono e devono svolgere un ruolo da protagonisti". Così, a Termoli il Commissario per la ricostruzione del Centro Italia Giovanni Legnini, relatore al convegno "La sfida della Macroregione Adriatica. Il riformismo per vincere l'odio". Presenti il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, presidente di Autonomie locali italiane (Ali) che ha presentato il suo libro "Vincere l'odio", e Micaela Fanelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale del Molise. Ad aprire l'incontro il presidente di Ali Molise Luigi Valente. Il convegno punta a sottolineare l'importanza della Macroregione Adriatica come occasione di riforma. Ridisegnare i territori per essere più competitivi, ponendo al centro riequilibrio e coesione. (ANSA).