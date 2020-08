Musicultura sold out, in scena tanti big

(ANSA) - MACERATA, 26 AGO - Parte con lo Sferisterio sold out la XXXI edizione di Musicultura, in programma il 28 e 29 agosto a Macerata con 900 spettatori a sera a causa del Covid contro i 2.500 ospitabili dall'Arena. Sarà la prima diretta interamente da Ezio Nannipieri, dopo la morte di Piero Cesanelli, ideatore del festival, con la conduzione di Enrico Ruggeri che guiderà sul palco gli otto finalisti: Fabio Curto, Miele, Blindur, I Miei Migliori Complimenti, H.E.R, Senna, Hanami e La Zero, scelti tra i 761 artisti che hanno inviato i loro brani a Musicultura. Con loro anche big come Massimo Ranieri, Tosca, Antonio Rezza, il portoghese Salvador Sobral, vincitore dell'Eurovision Song Contest 2017 e l'ensemble di fiati BandaKadabra il 28. Nella serata finale i Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Bianconi, Asaf Avidan, il singolare Gruppo Ocarinistico Budriese, il poeta e scrittore per bambini Bruno Tognolini, e l'attrice e sceneggiatrice Lucilla Giagnoni. Il programma sarà trasmesso il 3 settembre in seconda serata su Rai2, partner della manifestazione assieme a Radio1. (ANSA).