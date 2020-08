Regionali, lista Vox Italia nelle Marche contro 'regime covid'

(ANSA) - ANCONA, 18 AGO - Un partito organizzato che si riappropri "degli spazi decisionali che il vuoto della politica ha lasciato alle oligarchie economico-finanziarie e combatta l'incombente pericolo di un regime-Covid". Questo, in sintesi, il pensiero espresso oggi in videoconferenza ad Ancona dal filosofo Diego Fusaro, presentando la lista Vox Italia da lui ispirata per le prossime elezioni regionali che vede Sabrina Banzato, sociologa della salute, come candidato presidente per la Regione Marche e capolista nel collegio di Pesaro Urbino.

"Non intendiamo negare l'esistenza del Covid né la necessità di contrastarlo - ha dichiarato Banzato, fuoriuscita da M5s, per il quale è stata consigliere comunale a Gabicce Mare dal 2014 al 2019 - ma ci opponiamo alle strumentalizzazioni della pandemia per limitare la libertà dei cittadini. Per questo dobbiamo essere correttamente informati e non terrorizzati". (ANSA).