Ferragosto: Pesaro, mascherina in posti affollati e no balli

Nella serata Ferragosto uso della mascherina nei posti affollati, ancora vietati balli, pubblici spettacoli e animazione fatta eccezione per intrattenimenti musicali (musica d'ascolto) con pubblico seduto e distanziato. Sono i punti principali dell'ordinanza del Comune di Pesaro, una delle prime province zona rossa nel marzo scorso per l'emergenza Covid. "Deve essere una giornata prudente, senza aggregazioni e nel rispetto delle regole - dice il sindaco Matteo Ricci -. Sappiamo che è un anno in cui non si può fare festa, torneremo a farlo quando il virus sarà sconfitto. Sarà un Ferragosto soft, invitiamo tutti a rispettare le regole che abbiamo indicato in questa ordinanza".

"Non dobbiamo abbassare la guardia - aggiunge l'assessore alla Sicurezza Riccardo Pozzi -. Sarà importante rispettare tutti gli accorgimenti per garantire la sicurezza sanitaria.

Portate con voi la mascherina, evitate assembramenti. Un Ferragosto senza eccessi, dobbiamo vivere la nostra quotidianità con le precauzioni e le misure che ci vengono imposte". (ANSA).