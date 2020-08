Ex A.Merloni: sbloccati pagamenti Cig Covid per 584 addetti

Sbloccati i pagamenti per la cassa integrazione Covid ai 584 lavoratori della JP Industries di Fabriano (Ancona). Dal 17 agosto, gli accrediti delle mensilità nei conti correnti dei lavoratori per il periodo compreso dal 4 maggio al 4 luglio. Lo hanno annunciato i rappresentanti dei sindacati di categoria. L'azienda dell'imprenditore Giovanni Porcarelli ha acquisito il comparto "bianco" della ex Antonio Merloni e ha cambiato nome. Ora si chiama "Indelfab - Industrie elettrodomestiche fabrianesi", il 3 luglio la messa in liquidazione. Si attende la nomina di commissari dalla sezione Fallimentare del Tribunale di Ancona.

I Fim-Fiom-Uilm sono "molto preoccupati: non è chiaro se sarà presentata una nuova domanda di concordato e se il piano concordatario prevede ancora esuberi". Intanto dal 17 agosto, un sostegno al reddito per i lavoratori ex JP Industries: 305 degli stabilimenti di Fabriano, Santa Maria e Maragone, 269 operai e 36 impiegati; 279 del sito di Gaifana (Perugia) in Umbria, 268 tute blu e 11 colletti bianchi. (ANSA).