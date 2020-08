Fase 3: pienone a Portonovo, spiagge affollate senza I beach

(ANSA) - ANCONA, 11 AGO - Comincia con il pienone la settimana di Ferragosto nella baia di Portonovo dove la sindaca Valeria Mancinelli ha ordinato, ma solo nei week end, l'uso dell'app I Beach per prenotare spazi in spiaggia libera per evitare assembramenti. "Stamattina le derrate per le colazioni sono terminate alle 8:45 per il gran numero di persone presenti - racconta Federica Rubini del ristorante bar Da Emilia - Siamo contenti di lavorare, ma forse è il caso di contingentare perché così credo non sia coerente. Lavoriamo con le mascherine ma la gente in spiaggia durante la settimana è davvero tanta e con poche regole". Confermata la celebrazione del 15 agosto a Portonovo: messa all'aperto celebrata dal vescovo e processione di batane. "Per evitare assembramenti le batane saranno solo sei - precisa Edoardo Rubini che organizza la manifestazione - andremo a remi due per ogni imbarcazione. Anche quest anno mio padre aprirà il piccolo corteo: con il vescovo e la statua della Madonnina arriveremo dalla chiesetta alla baia costeggiando a 10 mt da riva". (ANSA).