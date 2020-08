Regionali: Marche; Leonardi, ricostruire sanità e 'cratere'

"Oggi viviamo in una regione che deve ricostruire la sua sanità, smantellata da una giunta che ha compiuto solo tagli e chiusure, deve ricostruire i territori colpiti dal sisma, immobili da quattro anni di politiche assoggettate a logiche di partito, deve sbloccare le infrastrutture e deve lottare per tutelare il lavoro e il sistema economico colpito dalle conseguenze del lockdown". Così Elena Leonardi, capogruppo Fdi in Consiglio regionale e candidata alle Regionali, durante l'inaugurazione della sede elettorale in corso Matteotti nella sua città, Porto Recanati.

Un'iniziativa con molto pubblico a cui hanno preso parte anche il candidato presidente del centrodestra Francesco Acquaroli, l'eurodeputato Carlo Fidanza e la deputata Paola Frassinetti.

"Si stanno chiudendo anni particolari: le Marche colpite da enormi difficoltà a partire da sisma, pandemia e crisi generale che da anni fiacca i nostri settori di riferimento", ha sottolineato, "i 5 anni in Consiglio mi hanno permesso di toccare da vicino i problemi della comunità". (ANSA).