Premio San Ginesio, prima edizione a Fracassi e Popolizio

Arriva un nuovo Premio, il San Ginesio, dedicato all'arte dell'attore, nato dall'incontro di due realtà. Da un lato il Comune di San Ginesio, borgo che guarda da un lato ai Monti Sibillini e dall'altro all'Adriatico di cui il martire San Ginesio, protettore degli attori, è il patrono. Dall'altro il Centro Teatrale Santacristina, la scuola di alta formazione per attori e fucina di produzione teatrale, creata da Luca Ronconi e Roberta Carlotto nella vicina Umbria.

Conferito alla migliore attrice e al migliore attore di teatro selezionati da una prestigiosa Giuria di esperti, presieduta da Roberta Carlotto, il Premio nazionale San Ginesio in questa prima edizione è stato vinto da Federica Fracassi, attrice di teatro e di cinema e Massimo Popolizio, attore tra i più importanti nel panorama italiano di teatro e non solo. La premiazione sarà il 25 agosto, nel giorno clou del Ginesio Fest, alle18 ai Giardini del Colle.

Nato per iniziativa del Comitato promotore, presieduto dal Sindaco Giuliano Ciabocco, il San Ginesio prende vita nell'anno della pandemia in cui il mondo dello spettacolo è stato messo a dura prova.

Il Ginesio Fest, che dal 23 al 25 Agosto, giorno della festa del Santo Patrono, trasformerà la città in un palcoscenico reale e virtuale, e il Premio San Ginesio coinvolgeranno tutto il territorio e in particolare il borgo, in provincia di Macerata.

Il Premio è, insieme alla mostra 'Hoc Opus - Ritorno alla bellezza' che consente dal 18 luglio all'Auditorium Sant'Agostino di tornare a ammirare i quadri messi in sicurezza dopo il terremoto, l'asset principale di un progetto che prevede una impegnativa operazione per la rinascita e la rivalutazione del territorio dopo il sisma del 2016.

Nei prossimi anni il Borgo di San Ginesio dovrebbe essere trasformato nel Borgo degli Attori, per creare una opportunità reciproca di crescita e rinascita. Tra i primi a collaborare con il Comune, il violoncellista Mario Brunello, Il Centro Teatrale Santacristina fondato da Luca Ronconi e Roberta Carlotto, l'attore Vinicio Marchioni. (ANSA).