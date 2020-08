Fase 3: Marche, 20mila banchi monoposto per sicurezza scuola

Sono quasi 20mila i banchi monoposto richiesti dalle scuole marchigiane per garantire l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico nel rispetto del distanziamento sociale. A questi vanno aggiunte oltre 17.500 sedute standard e più di 11mila sedute innovative, ovvero sedute attrezzate per uso didattico multifunzionale, munite di almeno cinque ruote, ripiano di lavoro mobile e ripiano posa libri o posa zaino. Emerge, fa sapere l'Ufficio scolastico regionale, dal monitoraggio richiesto dal Ministero dell'Istruzione sui dati relativi al "fabbisogno rappresentato dalle scuole per garantire la migliore gestione degli spazi a disposizione delle singole classi ed evitare, per quanto possibile, l'eventuale conseguente sdoppiamento delle classi".

Dalle scuole secondarie di secondo grado sono state richieste in particolare le sedute innovative (quasi 7mila), con un picco nella provincia di Ancona (fabbisogno di quasi 2.500 pezzi contro poco più di 700 banchi monoposto tradizionali, circa 800 sedute standard). (ANSA).