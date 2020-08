Violenza donne: 8 uomini a PesaRoma 2020, stop aggressioni

(ANSA) - PESARO, 06 AGO - Otto uomini alla PesaRoma 2020, la 'biciclettata' da Pesaro a Roma, per dire no alla violenza sulle donne. Sono Olivier Mani, Stefano Riffelli, Stefano Bartolucci, Luciano Bonci, Claudio e Mauro De Toni, Andrea Pascucci, Guglielmo Ugolini. "L'obiettivo è quello di sensibilizzare, lungo tutto il percorso, alla lotta contro la violenza sulle donne - spiegano gli organizzatori - la scelta della bicicletta ci permette di viaggiare su un mezzo polivalente, ecologico, economico, comodo e salutare". La partenza è prevista il 12 agosto, alle 8 dalla Palla di Pomodoro. Data di arrivo nella Capitale il 14 agosto, tra le tappe intermedie Costacciaro e Spoleto. Al fianco degli organizzatori il Comune di Pesaro e Percorso Donna, con la presidente Laura Martufi e la vice Elisabetta Furlani: "Dal rispetto reciproco parte la prevenzione verso la violenza di genere, ci piace molto questa idea perché veicola un messaggio importante. Della violenza sulle donne bisogna parlare o non riusciremo nel grande risultato di sconfiggerla". (ANSA).