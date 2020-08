Regionali: "Marche Coraggiose" in corsa per Mangialardi

Civiche, ecologiste, progressiste. Queste le Marche delineate dal nuovo simbolo della lista civica (Marche con un cuore verde) del centrosinistra "Marche Coraggiose" a sostegno di Maurizio Mangialardi, lanciato ad Ancona in vista delle Regionali. "Un pezzo indispensabile per la nostra coalizione - ha detto Mangialardi intervenendo all'iniziativa - per dare nuovo slancio alla politica locale in materia di sanità, sostenibilità e nuova economia, grazie anche agli ingenti finanziamenti in arrivo dall'Europa". In attesa di formalizzare le candidature la settimana prossima, illustrato il programmma. Tra i membri della nuova compagine gli ex M5s e consiglieri regionali Gianni Maggi e Romina Pergolesi, quelli di Art.1 (coordinatore regionale Massimo Montesi, il consigliere regionale Gianluca Busilacchi), e la deputata Lara Ricciatti, hanno illustrato il programma. Crediamo nell'unità del centrosinistra - ha dichiarato Busilacchi, che non si ricandiderà - e all'azione del governo che sta agendo bene in merito al Covid e Recovery Fund". (ANSA).