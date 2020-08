Regioni: Marche;Fabio Pasquinelli (Pci) candidato presidente

Un altro candidato, il sesto, alla presidenza della Regione Marche in vista delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. E' Fabio Pasquinelli, avvocato osimano, una lunga esperienza politica dalla parte dei lavoratori, segretario Regionale e componente della Direzione Nazionale del Pci. Il leader comunista, spiega una nota, "coglie la sfida nata da un appello online per una candidatura d'alternativa che rappresenti davvero le ragioni del lavoro e promuova sovranità popolare e diritti sociali" per una "Lista Comunista". Già in campo per le varie forze politiche il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi (centrosinistra), il deputato Fdi Francesco Acquaroli (centrodestra); il consigliere comunale di Tolentino Gian Mario Mercorelli (M5s), il docente Unimc Roberto Mancini (Dipende da Noi) e Sabrina Branzato (Vox Italia-Marche).

"La destra ed il centrosinistra - spiega Pasquinelli - sono due facce della stessa medaglia. Due populismi speculari: fingono di diversificare il messaggio con le rispettive propagande...". (ANSA).