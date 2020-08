Regioni: Marche; conferma formazione triennale, 3,6 mln euro

(ANSA) - ANCONA, 05 AGO - Confermata l'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di percorsi triennali per l'anno formativo 2020/2021 realizzata dalle Agenzie formative accreditate presso la Regione Marche: le risorse ammontano in totale a 3.6 milioni di euro. "Si tratta - spiega l'assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro Loretta Bravi - di una nuova offerta formativa, rivolta ai giovani in obbligo scolastico/diritto-dovere, attraverso percorsi formativi in modalità 'duale', che prevedono l'apprendimento anche attraverso un numero significativo di ore in impresa simulata, alternanza scuola lavoro o apprendistato di primo livello". "L'intento della Regione - aggiunge - è fornire una risposta adeguata ai fabbisogni del territorio confermati nella rilevazione di marzo dalla P.F Istruzione e Formazione, in collaborazione con Anpal Servizi-Divisione Marche. I percorsi saranno sviluppati in tutte le Marche prioritariamente nei settori manifatturiero, in particolare meccanica, meccatronica e moda, agroalimentare e turistico". (ANSA).