Incidenti lavoro: travolto da ruspa in azienda, morto 52enne

Un altro incidente mortale sul lavoro, il secondo oggi, nelle Marche: a Caprazzino di Sassocorvaro (Pesaro Urbino), nell'azienda Montefeltro Foraggi, un 52enne è stato agganciato e trascinano sotto le ruote di una ruspa per il movimento terra condotta da un altro addetto che non si è accorto della sua presenza nei pressi del mezzo.

L'operaio. residente a Belforte all'Isauro, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto i carabinieri di Sassocorvaro, personale dell'Area Vasta 1 e i vigili del fuoco.

Sotto choc il collega che conduceva la ruspa: ha raccontato di non aver visto l'altro operaio che era di spalle quando è stato travolto. In mattinata a Falconara Marittima (Ancona) era deceduto un altro operaio, 59 anni: alla guida di una gru per il movimento terra nel cantiere bypass ferroviario "variante Falconara Marittima" è rimasto schiacciato dal mezzo che si stava ribaltando. (ANSA).