A Porto S. Giorgio 'Bottademaru, 4 giorni su storia marineria

Un evento di 4 giorni per approfondire i temi della pesca e la storia della marineria locale. E' 'Bottademaru', nome in gergo marinaresco dell'onda che, a tradimento, può colpire il fianco di una barca e travolgerla, e titolo della manifestazione promossa dall'Associazione Nautica Picena di Porto San Giorgio. In programma dal 6 al 9 agosto conferenze, incontri, cene a tema, una mostra di foto e di modellistica navale e la presentazione, l'8 agosto, del libro di Luigi Silenzi "Dalla parte delle seppie", un saggio sull'epocale cambio di passo registrato, nel mondo della pesca in Adriatico, nel passaggio dalle imbarcazioni a vela a quelle a motore, a cavallo tra '800 e '900. Nel volume Silenzi, che proviene da una storica famiglia di marinai ma ha poi scelto di dedicarsi alla politica ed è stato dirigente Cna, raccoglie documenti e materiale sui cambiamenti portati dalla motorizzazione delle barche nell'economia e nelle condizioni di vita dei pescatori e delle loro famiglie, sulla nascita del cooperativismo, insieme a ricordi personali. (ANSA).