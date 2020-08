Grande Guerra: Monsampietro,Milite ignoto cittadino onorario

Anche il Comune di Mosampietro Morico (Fermo) ha deliberato per conferire la Cittadinanza onoraria al Milite ignoto. Il progetto è stato fortemente voluto dal Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare, presieduto dal Gen. Ca Cc Rosario Aiosa: auspica che nel centenario 4 novembre 2021 tutti i Comuni aderiranno, in modo che quel milite, voluto ignoto perché la popolazione potesse riconoscere il proprio caro, a distanza di un secolo diventi Cittadino d'Italia. "Ho accolto con grande interesse - dichiara il sindaco Romina Gualtieri- quest'iniziativa. Il Consiglio ha votato all'unanimità perché da sempre siamo grati alle Forze Armate e Forze dell'ordine per ciò che fanno quotidianamente sul territorio nazionale e siamo testimonianza diretta del loro prezioso e costante contributo per il nostra terra, vittima di gravi fenomeni sismici". "Conferire la cittadinanza onoraria al Milite ignoto - conclude - è un atto dovuto per tutti coloro che per amor di Patria hanno sacrificato la propria vita, impreziosendo ancor più la nostra storia". (ANSA).