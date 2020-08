Divelta segnaletica soccorsi sentiero Mezzavalle, denuncia

Atti vandalici nel percorso per la spiaggia di Mezzavalle ad Ancona: divelta la segnaletica per i soccorsi. Presentata una denuncia, per ora contro ignoti.

Mezzavalle è una delle spiagge più suggestive della baia di Portonovo, raggiungibile via mare o attraverso lo 'stradello', un sentiero ripido con diversi tornanti impegnativi sia in discesa che in salita e spesso teatro di infortuni. E' il motivo per cui il team del 118 e dei bagnini della baia hanno provveduto a inizio stagione a segnalare con pali numerati i nove tornanti per accelerare i soccorsi in caso di emergenza. Ad accorgersi dei danni, stamane, un passante che lo ha segnalato al team dei soccorritori coordinato da Edoardo rubini, dello stabilimento 'da Emilia: "È stato necessario un lavoro importante per infilare quei pali di segnalazione che avevano la funzione di farcia trovare esattamente nel tornante giusto con maggiore rapidità in caso di soccorso, - spiega - ora dovremo provvedere di nuovo, forse chi ha compiuto il gesto non ne sapeva l'importanza". (ANSA).