Coronavirus: Marche, cinque positivi su 567 nuove diagnosi

Cinque i casi di contagio al coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore : quattro i contagi in rovincia di Macerata (un caso accertato e due suoi contatti, un rientro dall'estero), e uno in provincia di Ancona da accesso al Pronto Soccorso. In tutto, comunica il Gores, i laboratori marchigiani hanno esaminato nell'ultima giornata 960 tamponi: 567 nel percorso nuove diagnosi e 393 in quello denominato "guariti". (ANSA).