Caldo, a Ancona allerta livello 2 dal primo agosto

(ANSA) - ANCONA, 30 LUG - E' di 'livello 2' l'allerta ondate di calore dai primi di agosto con temperature percepite fino a 36 gradi. Lo rende noto il Centro Funzionale della Regione Marche: se le temperature durano per 3 giorni consecutivi l'allerta potrebbe salire al livello successivo (il massimo è 3). Dato il perdurare della calura con forte umidità, il Comune di Ancona, invita la cittadinanza ad adottare gli accorgimenti più volte consigliati, in particolare evitare l'esposizione nelle ore più calde, soprattutto anziani e bambini. Pur venendo meno causa emergenza Covid alcuni servizi, quali accoglienza presso i centri sociali, è attiva come sempre per informazioni e indicazioni la centrale operativa della Casa di Riposo Benincasa, che gestisce telesoccorso e telecontrollo per anziani che ne fanno richiesta. Il numero è 071/54488. In orario d' ufficio contattare ai numeri 071/222 2177 -2154 l'Unità operativa Anziani del Comune che ha condizionatori portatili.

Per emergenze contattare la Centrale operativa della polizia municipale: 071/2222200 -071/2223031. (ANSA).