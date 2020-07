Giustizia: Agostini presidente Tribunale Sorveglianza Ancona

Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona il dott. Raffaele Agostini, attualmente giudice presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Al magistrato, "di 6/a valutazione di professionalità", sono state conferite "funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado".

Il ruolo era vacante da circa un anno e mezzo. In questo lasso di tempo si sono susseguiti diversi appelli al Csm del garante per i diritti delle Marche, l'avv. Andrea Nobili, anche con una lettera, affinché si procedesse alla nomina al più presto.

"L'assegnazione di tale incarico - aveva rimarcato Nobili - appare non più differibile, anche in considerazioni di diverse problematiche che investono il territorio marchigiano, che suggeriscono una magistratura a pieno organico con un Presidente effettivo". La richiesta era stata formulata anche alla luce di alcune lamentele dei detenuti nei carceri anconetani di Barcaglione e Montacuto. (ANSA).