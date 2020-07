Regionali: 30 candidati Pd Marche, 'mix esperienza e novità'

(ANSA) - ANCONA, 24 LUG - Una squadra di 30 candidati, un "mix di esperienza e novità", con otto consiglieri regionali uscenti, vari sindaci (in carica, uscenti) ed ex, amministratori locali e due ex presidenti di Provincia, ma anche "competenze e professionalità diverse". E' la pattuglia dei candidati alle regionali del Pd Marche, presentata oggi ufficialmente dal candidato presidente del centrosinistra Maurizio Mangialardi, sindaco Pd uscente di Senigallia e presidente di Anci Marche, e dal segretario regionale dem Giovanni Gostoli. "Siamo stati primi a indicare il nome del candidato presidente - ha rivendicato Gostoli -, i primi a definire la coalizione, un centrosinistra coeso, i primi a parlare di programmi e ora saremo i primi a presentare le nostre idee e le nostre proposte". Mangialardi, che ha anche definito "un bel segnale" il passaggio delle sardine nelle Marche si è detto "veramente orgoglioso" della squadra messa insieme "con un percorso partecipato". "Tutto quello che è Europa per me va bene" ha aggiunto, a proposito di Recovery Fund e Mes. (ANSA).