Disagi A14, -50% pedaggio tra San Benedetto e Val di Sangro

(ANSA) - ANCONA, 17 LUG - "In considerazione dei volumi di traffico attesi nei prossimi giorni, storicamente più elevati sulla A14, Autostrade per l'Italia ha deciso di attivare dalla mezzanotte di oggi una riduzione del 50% della quota di propria competenza del pedaggio, relativamente alla tratta tra San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno, ndr) e Val di Sangro (Chieti, ndr), in entrambe le direzioni e per tutti gli utenti in transito". La misura, comunica Aspi, "resterà in vigore fino alla fine del mese di luglio quando saranno completati gli interventi di ampliamento delle corsie dell'A14". "La riduzione - spiega la società - sarà automaticamente applicata al momento del pagamento del pedaggio sia per i clienti Telepass che per gli utenti muniti di tradizionale biglietto". (ANSA).