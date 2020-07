Regionali: associazioni ambientaliste, nuove sfide per futuro

(ANSA) - ANCONA, 15 LUG - In cinque anni di legislatura regionale è cambiato il mondo, con "una sempre crescente consapevolezza delle conseguenza dell'emergenza climatica e un impegno a tutti i livelli", ma le richieste poste dalle associazioni ambientaliste delle Marche 5 anni fa sono rimaste in gran parte inevase. L' Alleanza della Associazioni Ambientaliste Marchigiane (Club Alpino Italiano, Federazione Pro Natura, Gruppo di Intervento Giuridico, Italia Nostra, Lega Anti Caccia, Lega Anti Vivisezione, Lipu, Lupus in Fabula, Salviamo il Paesaggio, Wwf Italia) più Associazione Ente Zoofilo Ecologista, Associazione Luoghi Comuni, rilancia e, oltre a riproporre gli stessi temi, ne pone sul piatto anche di nuovi.

Giudizio negativo sull'amministrazione regionale uscente, a cui vengono riconosciute "poche cose positive". Le sfide per il futuro sono l'emergenza climatica, la ricostruzione post sisma, la capacità di spendere risorse Ue e nazionali. (ANSA).