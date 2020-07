Università: Censis, Camerino al top piccoli Atenei

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 13 LUG - Per il diciassettesimo anno consecutivo,l'Università di Camerino si conferma al primo posto nella classifica degli Atenei italiani fino a 10mila studenti stilata dal Censis e pubblicata oggi dal quotidiano la Repubblica, ottenendo un punteggio medio di 93,5, guadagnando ancora rispetto allo scorso anno. Unicam è inoltre quarta assoluta tra gli Atenei statali, nonché al primo posto tra gli Atenei marchigiani. "Sono chiaramente felicissimo ed orgoglioso di questo risultato - ha sottolineato il rettore Claudio Pettinari - che per il diciassettesimo anno consecutivo premia il nostro Ateneo. Con grande soddisfazione dedico questo successo ai nostri studenti, che sono i primi destinatari delle nostre attività, dei nostri sforzi e delle nostre azioni" Pettinaria ringrazia anche "l'intera comunità universitaria che non si risparmia e dimostra quotidianamente un grande senso di appartenenza ad Unicam, reso evidente quest'anno in occasione dell'emergenza sanitaria, fronteggiata in maniera eccellente".

(ANSA).